Капиталовложения компаний в Японии увеличились в четвертом квартале
Минфин Японии: капиталовложения компаний выросли на 7,7 процента в четвертом квартале
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Расходы японских компаний на производственное оборудование в октябре-декабре прошлого года выросли на 7,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщило в четверг Министерство финансов Японии.
Эти данные будут использованы при окончательном расчете валового внутреннего продукта Японии, который будет опубликован 9 марта. Согласно предварительной оценке, рост экономики Японии в 4-м квартале 2022 года оказался значительно ниже ожиданий, составив 0,6% в годовом исчислении.
https://1prime.ru/finance/20230302/839950801.html
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