МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Расходы японских компаний на производственное оборудование в октябре-декабре прошлого года выросли на 7,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщило в четверг Министерство финансов Японии. Швейцария утянет за собой в бездну всю Европу

Эти данные будут использованы при окончательном расчете валового внутреннего продукта Японии, который будет опубликован 9 марта. Согласно предварительной оценке, рост экономики Японии в 4-м квартале 2022 года оказался значительно ниже ожиданий, составив 0,6% в годовом исчислении.