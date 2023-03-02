МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Член правления Банка Японии Хадзиме Таката сказал в четверг, что центральному банку необходимо "терпеливо" продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политику, поскольку инфляция еще не стабилизировалась на целевом уровне 2%. Перечислены новые болевые точки мировой экономики

Он также сказал, что Банк Японии будет внимательно следить за происходящим на рынке, чтобы обеспечить стабильность изменений доходности гособлигаций, а также будет учитывать последствия для функционирования рынка при определении курса денежно-кредитной политики.