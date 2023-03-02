МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Вероятно, инфляция в еврозоне в феврале "чуть-чуть" ускорилась, но в марте она замедлится "намного более существенно" благодаря эффекту базы сравнения, сказала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в четверг интервью испанскому телеканалу Antena 3. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне в феврале

Она также отметила, что цены на продовольственные товары растут. По словам Лагард, хотя тренд инфляции разворачивается вниз, ее замедление нестабильно.