МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в феврале расходы бюджета Украины оказались очень высокими и составили 6,1 миллиарда долларов. В Верховной раде озвучили размер помощи Украине в феврале

"В феврале у нас расходы большие, но не рекордные. 226,4 миллиарда гривен (6,1 миллиарда долларов) из общего фонда", — написал Железняк в Telegram-канале.

По его словам, за два месяца общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составила 410,3 миллиарда гривен (более 11 миллиардов долларов).

Как ранее сообщал премьер Украины Денис Шмыгаль, кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП. Проект госбюджета, по его словам, предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), и ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.