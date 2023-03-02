МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ограничения на движение капитала и валютные ограничения в России в будущем будут сохраняться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Россия продолжит развивать долговые инструменты в дружественных валютах

"Ограничения на движение капитала и валютные ограничения — эти меры были крайне важны для быстрой стабилизации ситуации. И в течение года вы видели, как мы их, многие из них, либо смягчали, либо отменяли. Но в будущем, так как принципиальных внешних изменений мы не ждем, ограничения будут сохраняться", — заявила Набиуллина.

"В скором времени подходят сроки, в которые действовали эти ограничения, такие как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов, переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены", — добавила она.