МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России в этом году займется реализацией программы лояльности для Системы быстрых платежей, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России. ВТБ предрек увеличение доли оплаты покупок через СБП в России

"Мы будем в этом году делать программу лояльности для СБП. Мы считаем, чтобы человеку было не только удобно, но и выгодно пользоваться Системой быстрых платежей, он тоже должен сохранить тот уровень кешбэков или тот уровень баллов по программе лояльности, к которому он привык", — сказала она.

Пока конкретного формата программы регулятор не раскрывает. "Это, скорее всего, будет за счет НСПК (Национальной системы быстрых платежей — ред.). Но при этом мы будем делать сложную достаточно программу, где-то через полгода мы будем готовы обсудить. Сейчас конкретно обсуждаем, как она будет выглядеть", — пояснила она.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.