Банк России разработает программу лояльности для СБП
Зампред Скоробогатова: ЦБ разработает программу лояльности для Системы быстрых платежей
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России в этом году займется реализацией программы лояльности для Системы быстрых платежей, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
"Мы будем в этом году делать программу лояльности для СБП. Мы считаем, чтобы человеку было не только удобно, но и выгодно пользоваться Системой быстрых платежей, он тоже должен сохранить тот уровень кешбэков или тот уровень баллов по программе лояльности, к которому он привык", — сказала она.
Пока конкретного формата программы регулятор не раскрывает. "Это, скорее всего, будет за счет НСПК (Национальной системы быстрых платежей — ред.). Но при этом мы будем делать сложную достаточно программу, где-то через полгода мы будем готовы обсудить. Сейчас конкретно обсуждаем, как она будет выглядеть", — пояснила она.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
https://1prime.ru/finance/20230302/839957141.html
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