МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Противники Россия все чаще предпринимают попытки вмешательства в работу государственных и финансовых систем страны, противодействие таким угрозам должно быть комплексным, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе визита в четверг на Белоярскую атомную станцию в городе Заречный Свердловской области, на которой он провел совещание о мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли. Медведев высказался об иллюзиях Запада в отношении России

"Вызовы в киберпространстве нарастают, эта проблема гораздо шире. Очевидно, что наши противники все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, которыми управляют при помощи цифровых технологий. Противодействие этим угрозам должно быть комплексным", — сказал он.

Медведев подчеркнул, что комиссия Совбеза прорабатывает вопросы обеспечения кибербезопасности по целому спектру проблем.

Зампред Совбеза напомнил, что атомная отрасль выбрана для реализации пилотного проекта, направленного на обеспечение технологической независимости информационной инфраструктуры. "В целом работа по этой теме идет. Уверен, что коллеги из правительства уделяют ей пристальное внимание, все трудности, которые возникают, стараются устранить. Нужно и дальше двигаться в этом же стиле, готовить нормативные решения и принимать их", — добавил он.

По его словам Медведева, следует определить источники финансирования пилотного проекта.