МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 24 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛИ $580,7 МЛРД ПРОТИВ $582,1 МЛРД НА 17 ФЕВРАЛЯ — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230302/839958459.html
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 24 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛИ $580,7 МЛРД ПРОТИВ $582,1 МЛРД НА 17 ФЕВРАЛЯ — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230302/839958459.html
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