МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России. Банк Англии представил дизайн новых банкнот

"В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 тысяча рублей, банкноту в 5 тысяч рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн… совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые", — заявил он.