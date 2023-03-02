ЦБ летом представит модернизированные банкноты в 1000 и 5000 рублей
Зампред ЦБ Белов: модернизированные банкноты в 1000 и 5000 рублей могут представить летом
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
"В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 тысяча рублей, банкноту в 5 тысяч рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн… совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые", — заявил он.
https://1prime.ru/finance/20230302/839959105.html
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