МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Регуляторы Бельгии и Люксембурга до конца июля продлили срок для возможной подачи документов на разблокировку активов неподсанкционных российских инвесторов, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Почти половина швейцарцев выступила против конфискации российских активов

"Объявили соответствующие решения о том, что можно подать на лицензию, в бельгийский регулятор и люксембургский регулятор. Наши профессиональные участники, по нашим данным, запросили всех клиентов, все, кто согласились, по всем по ним пакеты подали. Сейчас они находятся на рассмотрении в тех юрисдикциях. Последняя информация от них поступала, что возможность подавать документы продлили до конца июля, хотя срок был установлен, напомню, 7 января", — сказал он.

Ранее установленный срок для подачи документов был крайне короткий, отметил он. "Здесь надо отдать должное профессиональному сообществу, кстати, и кредитным организациям, которые тоже обладают соответствующими лицензиями, они очень много сделали для того, чтобы соответствующие комплекты документов собрать и подать на лицензию", — добавил он.

"Все крупные инвесторы, за которыми стоят много-много физических лиц, которые подавались, не получили еще ответ", — заключил Габуния.

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подал заявки в европейские депозитарии.