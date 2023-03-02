МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Модернизированная купюра номиналом 100 рублей уже готова, планируется, что в обороте она появится летом, заявил зампред Банка России Сергей Белов, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России. ЦБ летом представит модернизированные банкноты в 1000 и 5000 рублей

"Сторублевая банкнота нового образца уже поступила в регионы. Мы планируем по мере окончания обращения старой банкноты в обороте выпускать уже новую купюру. Это (начало запуска купюры в оборот — ред.) где-то, я думаю, будет этим летом", — сказал он.

Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей летом прошлого года. На ее лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, подчёркивал в связи с этим регулятор.

Остальные банкноты образца 1997 года будут также по его плану модернизированы. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.