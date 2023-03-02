МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Кредитные организации в 2022 году не допустили в теневой оборот около 200 миллиардов рублей, также вместе с ЦБ РФ была выявлена масштабная схема расчетов с онлайн-казино, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. ЦБ не хочет "бегать за банкирами с дубинкой", заявила Набиуллина

"Результаты, которые демонстрируют наши банки, весьма неплохие. Только по итогам прошлого года кредитные организации не допустили в теневой оборот порядка 200 миллиардов рублей", — сообщила Бобрышева в ходе встречи с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.

"Удалось сократить использование схем на рынке металлолома, традиционно не гнушающегося теневых приемов. В игорном секторе, в нотариальной деятельности, в ряде других направлений", — добавила она.

Объем подозрительных операций с участием нотариусов в 2022 году сократился более чем в 5 раз, отметила Бобрышева. Кроме того служба продолжила совместную работу с Банком России, в результате которой удалось сократить объемы сомнительных операций с участием профессиональных участников рынка, КПК, ломбардов, страховых организаций,

"Совместно с Банком России в прошлом году выявлена масштабная схема расчетов с онлайн-казино под прикрытием микрофинансовой организации. Объем вывода денежных средств в теневой оборот составил более 2 миллиардов рублей. И выявить эту схему позволила информация, поступившая от банков", — отметила Бобрышева.