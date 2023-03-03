МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Детские депозиты" в России в случае их запуска в числе прочего будут работать на формирование финансовой базы банковского сектора, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Глава ВТБ предложил открывать депозит новорожденным

Глава ВТБ Андрей Костин в минувший вторник предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями.

"Поддерживаю идею – она решает несколько задач. Во-первых, это дополнительное стимулирование деторождения. Вторая задача – это формирование финансовой базы кредитных организаций: деньги, предназначенные для будущего детей, будут одновременно работать на улучшение финансовой базы банковского сектора", — приводит пресс-служба Аксакова его комментарий.

По его мнению, для такого вклада необходимо предусмотреть гарантии, потому что в течение достаточно большого количества лет – от рождения до совершеннолетия ребенка – на счету может накопиться сумма, превышающая 1,4 миллиона рублей. "Соответственно, люди, которые формируют такой вклад, должны быть уверены, что средства они гарантированно получат. Очевидно банки, имея такую гарантию со стороны государства и АСВ, будут устанавливать для этих долгосрочных вкладов – они, конечно, должны быть безотзывными – повышенные проценты", — отметил он. Перечислены новые болевые точки мировой экономики

При этом он уточнил, что безотзывность должна быть с исключениями – если какие-то чрезвычайные обстоятельства возникнут, гражданин должен иметь возможность досрочно снять эти деньги без потери дохода. "И надо, чтобы предприятия, работодатели тоже были заинтересованы в поддержке своих работников в том числе через перечисления денег на такой вклад. Соответственно надо льготы для предприятий предусмотреть, чтобы оно, например, не платило налог с части средств, которые зачисляются на этот счет", — добавил Аксаков.

Кроме того, по его словам, необходимо подумать о льготном налогообложении такого вклада: если родители часть зарплаты направляют на вклад для ребенка, то, соответственно, эта часть зарплаты тоже должна быть освобождена от подоходного налога. "Такая система мер, на мой взгляд, позволит простимулировать граждан формировать эти вклады для детей, которые, к примеру, получат их по достижении совершеннолетия или какого-то конкретного возраста", — пояснил он.