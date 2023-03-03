КРАСНОЯРСК, 3 мар — ПРАЙМ. Общий объем инвестиций по проектам в Арктической зоне РФ, реализуемым с использованием механизма государственной поддержки, составляет почти 1,6 триллионов рублей, сообщил в рамках работы Красноярского экономического форума врио директора департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин. Российские инвестиции в Таджикистан можно нарастить, считает Мишустин

По его словам, в настоящее время в Арктике при государственной поддержке реализуется 642 проекта.

"Общий объем инвестиций по всем соглашениям составляет почти 1,6 триллиона рублей. Для реализации проектов предполагается создание 38 тысяч новых рабочих мест, из которых 11 тысяч уже создано. Резиденты Арктической зоны РФ занимают существенную долю из этих проектов, это порядка 90%. Потенциал, конечно же, больше", — сказал он.

КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.