МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 22 февраля составил 16,696 триллиона рублей после 16,596 триллиона на 17 февраля, сообщил Банк России. ЦБ не хочет "бегать за банкирами с дубинкой", заявила Набиуллина

Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 100 миллиардов рублей, или на 0,6%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.