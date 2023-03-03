Денежная база России в узком определении выросла на 0,6 процента
ЦБ: объем денежной базы России в узком определении на 22 февраля — 16,696 триллиона рублей
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 22 февраля составил 16,696 триллиона рублей после 16,596 триллиона на 17 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 100 миллиардов рублей, или на 0,6%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230303/839964687.html
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