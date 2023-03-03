МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Райффайзенбанк временно не будет открывать счета новым клиентам-юрлицам и валютные счета действующим корпоративным клиентам из-за большого спроса и усиления требований партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка, подчеркнув, что ограничения не касаются клиентов-физлиц. Валютные ограничения в России сохранятся, заявила Набиуллина

"Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам — юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам", — заявили в кредитной организации.

"Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики", — пояснили свое решение в банке.

Там обратили внимание, что изменения не касаются клиентов — физических лиц.