МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Доля депозитов россиян в валюте в январе росла второй месяц подряд, на 1 февраля она достигла 10,1%, следует из публикации на официальном сайте Банка России. Райффайзенбанк не будет открывать валютные счета юрлицам

Согласно данным регулятора, за декабрь доля валютных депозитов также выросла — до 10%, а вот в ноябре она показала падение до 9,7% с октябрьских 10%.

У нефинансовых организаций доля валютных депозитов за январь, наоборот, снизилась — до 21,9% с 22,1% в декабре.

При этом доля валютных депозитов финансовых организаций на 1 февраля 2023 года выросла в банках до 8,2% по сравнению с 7,8% по итогам декабря.

В результате показатель валютизации общего объема депозитов россиян и компаний в январе 2023 года второй месяц подряд показывал рост: в январе он составил 15,6%, в декабре — 15,5%, в ноябре — 14,9%, а в октябре — 15,3%.