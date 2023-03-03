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https://1prime.ru/finance/20230303/839968902.html
Польские фирмы призвали участвовать в восстановлении Украины
Финансы
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Польские фирмы должны принять участие в восстановлении Украины, заявил президент страны Анджей Дуда. "Мы будем, и я делаю все для того, чтобы мы принимали в этом участие", —... ПРАЙМ, 03.03.2023
финансы, новости, украина, польша, восстановление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Польские фирмы должны принять участие в восстановлении Украины, заявил президент страны Анджей Дуда.
"Мы будем, и я делаю все для того, чтобы мы принимали в этом участие", — сказал он.
Глава республики отметил, что Польша является транзитной стороной в отношении Украины, поэтому необходимо помочь ей с восстановлением инфраструктуры.
Дуда добавил, что помощь польских фирм естественна в силу географического положения, соседского потенциала, а также геополитической позиции республики.
Кроме того, мощный уровень инвестиций в восстановление Украины возможен только после наступления в стране "стабильного мира", подчеркнул президент.