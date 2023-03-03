МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Польские фирмы должны принять участие в восстановлении Украины, заявил президент страны Анджей Дуда. СМИ: полякам стала не по карману туалетная бумага

"Мы будем, и я делаю все для того, чтобы мы принимали в этом участие", — сказал он.

Глава республики отметил, что Польша является транзитной стороной в отношении Украины, поэтому необходимо помочь ей с восстановлением инфраструктуры.

Дуда добавил, что помощь польских фирм естественна в силу географического положения, соседского потенциала, а также геополитической позиции республики.

Кроме того, мощный уровень инвестиций в восстановление Украины возможен только после наступления в стране "стабильного мира", подчеркнул президент.