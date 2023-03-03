2023-03-03T16:52:27+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230303/839969845.html
В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 12–13 (2408–2409)
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В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 12–13 (2408–2409). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6270-У от 27.09.2022... ПРАЙМ, 03.03.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 12–13 (2408–2409).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6270-У от 27.09.2022 "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72318 от 10.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.