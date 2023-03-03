МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 12–13 (2408–2409). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 11 (2407)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6270-У от 27.09.2022 "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72318 от 10.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.