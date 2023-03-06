МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 4,323 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Названы два случая, когда банк может забрать деньги клиента себе

Депозиты банков по сравнению с пятницей снизились на 394,4 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 3,223 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Остатки банков на корсчетах по сравнению с пятницей выросли на 343,6 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 323,9 миллиарда рублей и составили 3,069 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.