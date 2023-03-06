МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в прошлом году снизила чистую прибыль по МСФО на 84% по сравнению с 2021 годом, до 6,787 миллиарда рублей, сообщает компания. Чистая прибыль "Русгидро" снизилась почти на 55 процентов в 2022 году

Скорректированная EBITDA снизилась на 6%, до 45,015 миллиарда рублей.

При этом чистая прибыль за четвертый квартал снизилась на 9% в годовом выражении, до 5,45 миллиарда рублей.