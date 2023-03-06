Чистая прибыль "Русагро" сократилась на 84 процента в 2022 году
Чистая прибыль "Русагро" по МСФО упала до 6,8 миллиарда рублей в 2022 году
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в прошлом году снизила чистую прибыль по МСФО на 84% по сравнению с 2021 годом, до 6,787 миллиарда рублей, сообщает компания.
Скорректированная EBITDA снизилась на 6%, до 45,015 миллиарда рублей.
При этом чистая прибыль за четвертый квартал снизилась на 9% в годовом выражении, до 5,45 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/finance/20230306/839982819.html
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