МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 1 миллиарда рублей на работу выездных бригад и многофункциональных госпиталей в новых регионах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. Правительство выделит субсидии на закупку судов, пишет СМИ

"В новых регионах появятся выездные медицинские бригады и многофункциональные госпитали. Правительство направит более 1 миллиарда рублей на обеспечение работы выездных бригад и многофункциональных госпиталей, которые будут оказывать медицинскую помощь в новых субъектах страны. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

На средства, которые получат медицинские организации, планируется сформировать выездные бригады, организовать полевые многофункциональные госпитали, организовать решение организационно-методических вопросов на местах.