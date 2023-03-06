Правительство профинансирует многофункциональные госпитали в новых регионах
Правительство выделит более миллиарда рублей на работу выездных медбригад в новых регионах
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 1 миллиарда рублей на работу выездных бригад и многофункциональных госпиталей в новых регионах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"В новых регионах появятся выездные медицинские бригады и многофункциональные госпитали. Правительство направит более 1 миллиарда рублей на обеспечение работы выездных бригад и многофункциональных госпиталей, которые будут оказывать медицинскую помощь в новых субъектах страны. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
На средства, которые получат медицинские организации, планируется сформировать выездные бригады, организовать полевые многофункциональные госпитали, организовать решение организационно-методических вопросов на местах.
https://1prime.ru/finance/20230306/839982856.html
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