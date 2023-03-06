МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Число заявок в банки РФ от IT-специалистов на получение льготной ипотеки после изменения правил ее выдачи выросло в феврале более чем в два раза по сравнению с декабрем 2022 года, а на сегодняшний день выдано уже более 7,2 тысячи ипотечных кредитов, сообщили РИА Новости в Минцифры России. Раскрыт неожиданный плюс покупки квартиры в браке

В конце января были упрощены правила получения льготной ипотеки для IT-специалистов, в рамках которой выдать ее могут сотрудникам всех аккредитованных компаний. Ранее для этого компания должна была быть еще и получателем налоговых льгот. Помимо этого, расширен возраст получения ипотеки — с 18 до 50 лет, ранее порог был с 22 до 44 лет. Также снижены требования к зарплате: для Москвы ее минимальный уровень остается прежним – 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ, для городов-миллионников он со 150 тысяч снижен до 120 тысяч рублей, а в остальных регионах — со 100 тысяч до 70 тысяч рублей.

"Постановление правительства с изменением условий программы было принято 23 января 2023 года. С этого момента количество заявок на IT-ипотеку начало активно увеличиваться. Для сравнения: если в декабре 2022 года в банки поступило 2,1 тысяч заявок, то в феврале 2023 года их было подано уже 4,7 тысяч", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день выдано уже более 7,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 64,5 миллиарда рублей. В банки поступило более 23 тысяч новых заявок от сотрудников IT-компаний, из них уже одобрено 13,4 тысяч. Пожалей свой кошелек: имеет ли смысл гасить ипотеку досрочно

"Программой воспользовались сотрудники IT-компаний в 80 регионах России. Наибольшее число IT-ипотек оформлено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Ярославской и Свердловской областях", — отметили в ведомстве.

Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-специалистов. Так, была запущена льготная IT-ипотека, в рамках которой можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5% и первоначальным взносом не менее 15%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома.