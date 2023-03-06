МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Туристический сектор должен стать опорным направлением развития СКФО, надо следить за выполнением всех инвестиционных обязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия и Таджикистан подписали дорожную карту по развитию туризма

"Очень важно, чтобы все намерения, когда государственно-частное партнерство заключается, не оставались намерениями на бумаге, а были выполнены в конкретных километрах, квадратных метрах", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин добавил, что для этого есть все соответствующие инструменты.

"Нужно внимательно смотреть за выполнением всех инвестиционных обязательств, это очень важно… Для социально-экономического развития и Карачаево-Черкессии, и федерального округа туристический сектор должен стать опорным направлением развития Северного Кавказа и импульсом для смежных отраслей", — подчеркнул премьер.

Мишустин поручил вице-премьерам Александру Новаку и Дмитрию Чернышенко, а также главе Минэкономразвития Максиму Решетникову держать под личным контролем ход выполнения работ со стороны инвестора.