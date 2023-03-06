МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. После того, как в марте ключевая процентная ставка, вероятно, будет повышена на 50 базисных пунктов дальнейшие решения по денежно-кредитной политике должны быть основаны на данных, сказал член Управляющего совета Европейского центрального банка Марио Сентено в понедельник. "Сплошной самообман". В Британии предупредили о медленной смерти Европы

"Нам необходимо очень внимательно следить, каким будет прогноз в марте. Это наиболее важные данные, на которых мы должны основывать свои будущие решения", — сказал он в интервью газете La Stampa.

В воскресенье президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что в краткосрочной перспективе базовая инфляция в еврозоне останется высокой, что повышает вероятность повышения ставки по депозитам в марте на 50 базисных пунктов.

С июля центральный банк повысил ставку на три процентных пункта и явно сигнализировал о ее повышении на половину процентного пункта на запланированном на 16 марта заседании. Евросоюз назвал новый способ транзакций для российских банков взамен SWIFT

"Отвечая на вопрос о том, что будет после марта, думаю, что важно серьезно отнестись к данным, которые мы получим в течение нескольких дней", — отметил Сентено, добавив, что процесс повышения стоимости заимствований идет слишком быстро.

"Такого никогда раньше не было, он никогда не был настолько быстрым, — сказал Сентено. — Нам надо набраться терпения и позволить повышению на 300 базисных пунктов оказать воздействие на инфляцию, так как это — наша главная цель".