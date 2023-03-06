МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Выдача кредитных карт в России в январе уменьшилась по сравнению с декабрем на 23,8% — до 0,85 миллиона, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Россиянам рассказали, о чем молчат банкиры при выдаче кредита

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2023 года количество выданных новых кредитных карт составило 0,85 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 23,8% (в декабре 2022 года – 1,12 миллиона единиц). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число новых выданных кредитных карт снизилось менее значительно — на 15,8% (в январе 2022 года – 1,01 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество новых кредитных карт в январе было выдано в Москве (63,5 тысячи), Московской области (47 тысяч), Краснодарском крае (33,5 тысячи), Санкт-Петербурге (31,3 тысячи) и Башкирии (30,1 тысячи).

При этом самую серьезную динамику снижения среди 30 лидеров по количеству выданных кредитов такого вида продемонстрировали Омская (-27,9%), Кемеровская (-26,2%), Новосибирская (-25,7%) и Нижегородская (-25,6%) области, а также Башкирия (-25,5%). В Москве и Петербурге количество новых выданных карт снизилось на 22,8% и 25,5% соответственно.

"В целом снижение количества выданных кредитных карт после окончания "высокого сезона" в декабре, можно связать с сезонным фактором… Такая динамика объясняется, прежде всего, тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.