МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Почти 800 системообразующих предприятий промышленности и торговли РФ за год получили в рамках соответствующей программы кредитной поддержки 1,2 триллиона рублей льготных займов, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей

Речь идет о программе льготных кредитов системообразующим предприятиям в сферах промышленности и торговли, которая была запущена в марте 2022 года. Мантуров напомнил, что тогда системообразующие предприятия страны особенно нуждались в оборотном капитале: необходимо было перестраивать логистику, формировать запасы комплектующих и не допустить остановки производств. "Программа способствовала решению всех этих задач", — отметил он.

"В крайне сжатые сроки было обеспечено массовое кредитование по ставке ниже 11%, что позволило отраслям оперативно адаптироваться к новым условиям. За счет господдержки в 42,5 миллиарда рублей почти 800 предприятий промышленности и торговли смогли привлечь 1,2 триллиона рублей заемных средств", — отметил Мантуров в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Мишустин в свою очередь подчеркнул, что в этом году правительство дополнительно направит на эту программу около 21,5 миллиарда рублей. "Выделяемое в этом году финансирование, о чем вы сказали, закроет обязательства государства в полном объеме", — отметил Мантуров.

Вице-премьер — глава Минпромторга также добавил, что помимо субсидирования крупных системообразующих организаций через региональные ФРП аналогичным образом были поддержаны малые и средние компании: в целом 850 таких предприятий на льготных условиях получили займы на сумму свыше 300 миллиардов рублей.