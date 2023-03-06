МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Меры защиты французов от продовольственной инфляции проведут с марта по июнь, заявил глава Минфина страны Брюно Ле Мэр. Французам пообещали "черный квартал" из-за роста цен на еду

"Чтобы защитить французов от продовольственной инфляции, сегодня утром мы достигли соглашения с крупными ретейлерами: они обязуются установить "антиинфляционный квартал", начиная с марта", — написал Ле Мэр в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, цель этих мер — предложить французам товары в супермаркетах по сниженным ценам и таким образом защитить их покупательную способность.

"В течение трех месяцев французские дистрибьюторы обязуются выйти за рамки своих обычных весенних акций на повседневные продукты питания, которые они сами выбрали", — добавил министр.

Годовая инфляция во Франции в феврале ускорилась до 6,2% с 6% в январе.

Власти Франции ранее объявили о создании так называемой "антиинфляционной продуктовой корзины" — набора из порядка пятидесяти наименований товаров первой необходимости, который крупные супермаркеты обязуются продавать по прежним ценам. Мера должна вступить в силу в марте.

Генеральный директор Федерации торговли и дистрибуторов Франции Жак Крессель заявил, что ожидает рост цен на продовольственные товары "в районе 10%" в марте на фоне переговоров дистрибьюторов с производителями, которые потребовали повышения цен на их продукцию на 15%.