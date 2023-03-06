Саудовская Аравия разместит пять миллиардов долларов в турецком центробанке
A Haber: Саудовская Аравия разместит в турецком ЦБ депозит на пять миллиардов долларов
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АНКАРА, 6 мар — ПРАЙМ. Эр-Рияд и Анкара подписали соглашение о размещении Саудовской Аравией депозита в турецком центробанке на сумму 5 миллиардов долларов, передал телеканал A Haber.
"Согласно последним новостям, между Саудовской Аравией и Турцией было подписано соглашение о размещении депозитов на сумму 5 миллиардов долларов в Центральном банке Турецкой Республики", — передал телеканал.
Ранее турецкая газета Cumhuriyet сообщала, что Турция и Саудовская Аравия могут заключить своп-соглашение, а рынки внимательно следили за состоявшимся в июне визитом саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана в Анкару на предмет предоставления нового источника иностранной валюты.
https://1prime.ru/finance/20230306/839985579.html
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