АНКАРА, 6 мар — ПРАЙМ. Эр-Рияд и Анкара подписали соглашение о размещении Саудовской Аравией депозита в турецком центробанке на сумму 5 миллиардов долларов, передал телеканал A Haber. Саудовская Аравия спровоцировала повышение нефтяных цен для Европы и Азии

"Согласно последним новостям, между Саудовской Аравией и Турцией было подписано соглашение о размещении депозитов на сумму 5 миллиардов долларов в Центральном банке Турецкой Республики", — передал телеканал.

Ранее турецкая газета Cumhuriyet сообщала, что Турция и Саудовская Аравия могут заключить своп-соглашение, а рынки внимательно следили за состоявшимся в июне визитом саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана в Анкару на предмет предоставления нового источника иностранной валюты.