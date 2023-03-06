МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи 7 марта рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях годовому собранию акционеров по размеру дивидендов торговой площадки по результатам 2022 года, говорится в сообщении биржи. Акции "Фосагро" усилили рост после дивидендных новостей

"Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2023… Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: … О предварительных рекомендациях наблюдательного совета ПАО "Московская биржа" годовому общему собранию акционеров ПАО "Московская биржа" по определению размера дивидендов ПАО "Московская биржа", подлежащих выплате по результатам 2022 года", — говорится в сообщении биржи.

Акционеры Московской биржи в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета в начале июня 2022 года приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Как заявлял также в июне председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, приостановка выплаты дивидендов Московской биржей — исключительно вынужденная мера, которая не означает отмену дивидендной политики. Позже в ноябре он говорил, что биржа пока не меняла дивидендную политику.

Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2019 года, Московская биржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток с учетом необходимых капитальных вложений в поддержание бизнеса и инвестиций в дальнейшее развитие, а также регуляторных требований к бирже и ее дочерним компаниям — Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ). Нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО.

В январе опрошенные РИА Новости аналитики оценивали, что дивиденды могут составить 5,5-8 рублей на акцию. Для сравнения: за 2020 год дивиденды Московской биржи составили 9,45 рубля на акцию, за 2019 год — 7,93 рубля на акцию, за 2018 год — 7,7 рубля на акцию.