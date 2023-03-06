МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении пакета законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля. Совет при президенте утвердил законопроекты о цифровом рубле с замечаниями

Документы, внесенные группой депутатов и сенаторов, разработаны в рамках реализации Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утвержденной Банком России. "Расширение применения цифровых технологий путем внедрения цифрового рубля должно способствовать повышению доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при одновременном снижении издержек", — считает один из их авторов, глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Первый законопроект вносит изменения в ряд законов в части определения правового статуса и правил использования цифрового рубля, в том числе правил оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Причем устанавливается, что цифровой рубль является валютой РФ.

А за Банком России законодательно закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и полномочия по организации и обеспечению функционирования такой платформы. При этом устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними. Также устанавливаются особенности взыскания цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете (кошельке) должника. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 14 марта, сообщили РИА Новости в комитете по финрынку.

Второй законопроект, по которому комитет выступает соисполнителем, вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс (ГК), которые относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам и регулируют вопросы, связанные с заключением и расторжением договора цифрового счета (кошелька) и осуществлением операций по нему, включая особенности списания цифровых рублей с такого счета.

При этом права по договору цифрового счета (кошелька) не могут быть предметом залога. В то же время права на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке), могут быть по усмотрению гражданина завещаны. Одновременно устанавливается возможность получения наследниками денежных средств с цифрового счета (кошелька) наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя, находящихся на его счетах в банках.