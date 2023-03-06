МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) и Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения "Руссофт" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по цифровой трансформации в российской финансовой сфере. Соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости. Комитет Госдумы одобрил законопроект о внедрении цифрового рубля

"В июне 2019 года мы, как представители ИТ-ассоциаций, на встрече с Вами предлагали ускорить применение цифровых финансовых активов и использование экспериментальных правовых режимов, в частности, в сфере применения цифровых финансов. Благодаря Вашей поддержке, вскоре после этого были приняты необходимые законопроекты и подзаконные акты, создающие основы для реализации наших предложений", — в частности говорится в письме.

Как указывают авторы письма – президент "Руссофт" Валентин Макаров и исполнительный директор ассоциации РАКИБ Александр Бражников, они вынуждены признать, что, несмотря на поддержку президента РФ, экспериментальные правовые режимы в области финансов практически не используются.

"Более того, в ноябре 2022 года в Государственной Думе представлены предложения по внесению изменений в законопроект о цифровых финансовых активах, некоторые положения которого затрудняют реализацию потенциала цифровых финансовых технологий, к тому же вносят в законопроект не только административные, но и уголовные наказания для российских разработчиков решений на технологии блокчейн", — пишут они.

В письме обращается внимание на серьезные риски для российской экономики из-за отставания по сравнению как с дружественными, так и с недружественными странами в области внедрения новых финансовых технологий. Этот фактор не позволяет российскому бизнесу полноценно использовать потенциал новых финансовых инструментов (трансграничные платежные системы, российские криптобиржи и другие элементы цифровой экономики), считают авторы письма.

"Учитывая изложенное, просим Вашего указания провести рабочее совещание с участием представителей не только Банка России, но и других заинтересованных ведомств, а также с привлечением представителей организованного цифрового сообщества с целью согласования принципов формируемой государственной политики в сфере регулирования цифровых финансовых активов", — говорится в письме.

"По результатам этого совещания предлагаем сформировать рабочую группу из числа его участников с целью оперативной подготовки пилотных проектов применения цифровых финансовых активов в формате экспериментальных правовых режимов для последующего выбора наиболее перспективных платежных и учетных систем и их тиражирования для проведения трансграничных платежей сначала в России, а затем на территории стран ЕАЭС и БРИКС", — указывается там же.