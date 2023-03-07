МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Банк России выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет

"До 2022 года – это были страны, известные своей привлекательностью для приобретения недвижимости, предметов роскоши и так далее. Это Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и ряд других, в том числе известные офшорные юрисдикции", — сказал он, отвечая на вопрос, в каких странах сейчас отмывается основной объем преступных средств, выведенных из России.

Он также отметил, что эти страны в последнее время отказываются сотрудничать с российской финансовой разведкой, игнорируя запросы Росфинмониторинга. Как полагает Негляд, нарушение обмена информации между странами может привести к серьезным последствиям. "В начале увеличение латентной преступности в странах, игнорирующих наши запросы, а потом и иные негативные последствия, связанные с общим повышением уровня преступности", — пояснил он.

"Преступники быстро адаптируются к меняющимся условиям, находят слабое звено. И таким слабым звеном легко может стать такая несотрудничающая страна", — считает Негляд.

"Задача государства – выводить с рынка недобросовестных игроков. А без прозрачной для компетентных органов финансовой системы это сложно сделать", — добавил он.

"Быть серой зоной неправильно. В бизнесе должна быть здоровая конкуренция. Если мы допустим, что у нас не будет прозрачной финансовой сферы, если государство не будет бороться с теми, кто злоупотребляет правом, совершает финансовые преступления — то о конкуренции можно забыть. Потому что ни один добросовестный бизнесмен не сможет конкурировать с другим, который работает в серой зоне", — заключил Негляд.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 7 марта в 11.00 мск.