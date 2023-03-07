МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Росфинмониторинг предложил ограничить переводы физлиц без открытия счета

"В прошлом году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами ликвидировал восемь теневых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей. Это площадки по предоставлению профессиональных услуг по обналичке, переводу за рубеж и так далее", — сказал он.

Негляд добавил, что было возбуждено около 100 уголовных дел, в том числе в отношении организаторов, заказчиков, технических участников преступной деятельности. "Уже возмещено в бюджет около 4,2 миллиарда рублей по этим делам", — отметил замдиректора Росфинмониторинга.

При этом, как обратил внимание Негляд, растет и стоимость такого рода услуг. "Маржинальность криминального бизнеса всегда выше законного. Одной из задач нашей антиотмывочной системы — ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ред.) кстати тоже говорит об этом в своих стандартах — сделать преступление невыгодным экономически. Блокировать, замораживать, изымать преступные активы, не давая возможности отмыть их и использовать", — добавил он.

"Меры, которые принимаются совместно с правоохранительными органами, привели к тому, что жизненный цикл теневой площадки сокращается. Сейчас это год-полтора, до этого было – 2,5-3 года. Оборот или масштаб тоже сокращается: до полутора миллиардов рублей – раньше было почти вдвое больше", — заключил Негляд.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 7 марта в 11.00 мск.