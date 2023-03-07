МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Резервный банк Австралии во вторник повысил свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,60%, более чем десятилетнего максимума, и сообщил, что для сдерживания инфляции потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Названы лучшие способы бегства от доллара

В официальном заявлении по итогам мартовского заседания РБА говорилось, что темпы роста заработных плат по-прежнему соответствуют целевому уровню инфляции, тогда как недавние данные указывают на уменьшение риска возникновения зарплатно-ценовой спирали.

Кроме того, регулятор отказался от слов о будущих "повышениях" процентных ставок, вместо этого отметив необходимость "дальнейшего ужесточения" денежно-кредитной политики, что можно интерпретировать как смягчение риторики.

С мая прошлого года РБА повысил ключевую ставку десять раз, на 350 базисных пунктов.