ЦБ Австралии повысил ключевую ставку до максимума за более чем десять лет
ЦБ Австралии повысил ключевую ставку до максимальных за более чем десять лет 3,6 процента
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Резервный банк Австралии во вторник повысил свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,60%, более чем десятилетнего максимума, и сообщил, что для сдерживания инфляции потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
В официальном заявлении по итогам мартовского заседания РБА говорилось, что темпы роста заработных плат по-прежнему соответствуют целевому уровню инфляции, тогда как недавние данные указывают на уменьшение риска возникновения зарплатно-ценовой спирали.
Кроме того, регулятор отказался от слов о будущих "повышениях" процентных ставок, вместо этого отметив необходимость "дальнейшего ужесточения" денежно-кредитной политики, что можно интерпретировать как смягчение риторики.
С мая прошлого года РБА повысил ключевую ставку десять раз, на 350 базисных пунктов.
https://1prime.ru/finance/20230307/839995567.html
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