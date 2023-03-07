МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Объем подозрительного финансового потока, исходящего из России, снизился за 2022 год примерно на треть по сравнению с 2021 годом, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. В России ликвидировал теневые финплощадки объемом более 21 миллиарда рублей

"По итогам прошлого года значительно снизился объем сомнительных операций, которые связаны с выводом за рубеж. По сведениям Росфинмониторинга, общий объем подозрительного финансового потока, исходящего из России в иностранные государства, в прошлом году снизился примерно на треть по сравнению с 2021 годом", — сказал он.

Негляд также добавил, что финансовые потоки в мировой экономике перестраиваются, и преступники ищут новые страны транзита и размещения преступного дохода.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 7 марта в 11.00 мск.