МИНСК, 7 мар — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за февраль снизились на 4,58% и на 1 марта составили 7,77 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк). Стоимость золота закрепилась у отметки 1853 долларов за унцию

Согласно информации на сайте регулятора, на 1 марта международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 7 миллиардов 769,5 миллиона долларов по сравнению с 8 миллиардами 142,8 миллиона на 1 февраля. Таким образом, снижение объёма ЗВР за месяц составило 373,3 миллиона долларов, или 4,58%.

С начала года, когда международная резервные активы Белоруссии составляли 7 миллиардов 929,5 миллиона долларов, ЗВР снизились на 2,02%.

За прошлый год ЗВР Белоруссии сократились на 5,88%. При этом за 2021 год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Основные направления денежно-кредитной политики республики предполагают, что ЗВР Белоруссии на конец этого года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.