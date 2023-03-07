2023-03-07T09:59:47+03:00
2023-03-07T09:59:47+03:00
2023-03-07T09:59:47+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230307/839996595.html
Citigroup ожидает роста ставки по депозитам ЕЦБ в этом году
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В Citigroup ожидают, что Европейский центральный банк в марте и в мае повысит ставку по депозитам на 50 базисных пунктов. К июлю уровень ставки достигнет 4 процентов, следует из... ПРАЙМ, 07.03.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, citigroup, ецб, процентные ставки, депозиты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В Citigroup ожидают, что Европейский центральный банк в марте и в мае повысит ставку по депозитам на 50 базисных пунктов.
К июлю уровень ставки достигнет 4 процентов, следует из прогноза.
Экономисты во главе с Арно Маресом считают, что такой курс ЕЦБ вполне может привести к чрезмерному ужесточению политики в целях укрощения рекордно высокой инфляции.