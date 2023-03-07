МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В Citigroup ожидают, что Европейский центральный банк в марте и в мае повысит ставку по депозитам на 50 базисных пунктов. В ЕЦБ рассказали, как должны приниматься дальнейшие решения по ставке

К июлю уровень ставки достигнет 4 процентов, следует из прогноза.

Экономисты во главе с Арно Маресом считают, что такой курс ЕЦБ вполне может привести к чрезмерному ужесточению политики в целях укрощения рекордно высокой инфляции.