Соцфонд: материнский капитал получили 13 миллионов российских семей
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Материнский капитал с начала запуска программы в России получили 13 миллионов семей, сообщил Социальный фонд страны.
"13 миллионов российских семей получили сертификат материнского капитала с момента запуска программы в 2007 году", — следует из сообщения на сайте организации.
Отмечается, что первую выплату получили в марте 2007 года в размере 250 тысяч рублей на двоих детей. Юбилейный сертификат получила семья из Саратова. Размер выплаты составил 775 628 рублей, в три раза больше первого показателя.
Подчеркивается, что за период существования программы свыше 10,6 миллионов семей получили средства на сумму 3,7 триллиона рублей.
https://1prime.ru/finance/20230307/839997326.html
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