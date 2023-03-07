МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 9 по 14 марта предоставит ликвидность банковскому сектору на 201 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

Именно на эту сумму снижаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 1 по 7 марта, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 468 миллиардов рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 33 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 58 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,413 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по предоставлению ликвидности на срок одна неделя (на 7 марта) в объеме 3,52 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.