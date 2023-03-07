МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Создание совместного банка Ирана и Африки — хорошее начало для развития отношений между этими страной и регионом, такая организация позволила бы рассчитываться в нацвалютах, исключив операции в долларах и евро, заявил вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резаи. Белоруссия и Китай нарастят использование нацвалют в торговле

Накануне министр торговли, промышленности и шахт Сейед Реза Фатеми Амин сообщил, что экспорт товаров из Ирана в страны Африки вырос вдвое с марта 2022 года.

"Создание совместного банка Ирана и Африки – хорошее начало развития отношений… В этой ситуации мы сможем осуществлять коммерческие сделки между странами, используя местную валюту, без необходимости в евро и долларе, что пойдет на пользу обеим сторонам", – приводит слова Резаи агентство IRNA.