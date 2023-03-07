Иран оценил идею создание с Африкой банка для расчета в нацвалютах
Вице-президент Ирана Резаи поддержал создание с Африкой банка для расчета в нацвалютах
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Создание совместного банка Ирана и Африки — хорошее начало для развития отношений между этими страной и регионом, такая организация позволила бы рассчитываться в нацвалютах, исключив операции в долларах и евро, заявил вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резаи.
Накануне министр торговли, промышленности и шахт Сейед Реза Фатеми Амин сообщил, что экспорт товаров из Ирана в страны Африки вырос вдвое с марта 2022 года.
"Создание совместного банка Ирана и Африки – хорошее начало развития отношений… В этой ситуации мы сможем осуществлять коммерческие сделки между странами, используя местную валюту, без необходимости в евро и долларе, что пойдет на пользу обеим сторонам", – приводит слова Резаи агентство IRNA.
https://1prime.ru/finance/20230307/839999991.html
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