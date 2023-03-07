МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Действия банковского сообщества, правительства и ЦБ помогли России преодолеть трудности, которые ей пытались создать извне, заявил президент Владимир Путин. ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков на ближайшие годы

Глава государства во вторник провел встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

"Благодаря профессиональным действия нашего сообщества банковского, правительственных структур, усилиям Центрального Банка, в целом, хочу это подчеркнуть, в целом удалось все эти сложности преодолеть", — отметил Путин.

Российский лидер также выразил благодарность Грефу и его команде, отметив ритмичную и устойчивую работу Сбербанка. Президент подчеркнул, что кредитной организации удалось не только преодолеть все трудности и выйти на прибыль, но и сохранить лидерские позиции в финансовой системе РФ. Это является хорошим сигналом для всей экономики и мощным шагом к повышению экономического и финансового суверенитета страны, добавил Путин.