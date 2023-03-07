МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается выше 100 миллиардов долларов, заявила постпред Программы развития ООН в стране Луиза Винтон. Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, унесшие жизни более 46 тысяч человек, произошли в Турции 6 февраля. толчки ощущались в 11 провинциях страны, Сирии и других соседних государствах.

По словам Винтон, в данный момент ущерб от катастрофы превысит 100 миллиардов долларов.

"Оценка все еще продолжается, и предполагается, что она будет завершена к конференции доноров ЕС в Брюсселе, запланированной на 16 марта", — добавила она.

Представитель ПРООН подчеркнула, что оценка относится только к Турции.