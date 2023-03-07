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В ООН назвали ожидаемый ущерб от землетрясений в Турции
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Экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается выше 100 миллиардов долларов, заявила постпред Программы развития ООН в стране Луиза Винтон. Землетрясения магнитудой 7,7... ПРАЙМ, 07.03.2023
общество , финансы, новости, турция, землетрясения, ущерб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается выше 100 миллиардов долларов, заявила постпред Программы развития ООН в стране Луиза Винтон.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, унесшие жизни более 46 тысяч человек, произошли в Турции 6 февраля. толчки ощущались в 11 провинциях страны, Сирии и других соседних государствах.
По словам Винтон, в данный момент ущерб от катастрофы превысит 100 миллиардов долларов.
"Оценка все еще продолжается, и предполагается, что она будет завершена к конференции доноров ЕС в Брюсселе, запланированной на 16 марта", — добавила она.
Представитель ПРООН подчеркнула, что оценка относится только к Турции.