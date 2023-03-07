МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Бюджет Украины ежемесячно теряет около 270 миллионов долларов из-за махинаций на таможне, заявил директор украинского Госбюро расследований Алексей Сухачев. Жители Украины стали хуже оплачивать счета за электричество

"Каждая третья гривна по таможенным сборам шла в карманы коррупционеров", — приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.

Сухачев отметил, что за счет этих средств должны были выплачиваться пенсии и реализовываться социальные проекты.

Директор госбюро сообщил, что ведомство начало операцию "Таможня — для Украины", направленную не борьбу с оседанием "средств в карманах коррупционеров". В операции примут участие представители службы безопасности. Тушите свет: Украина нашла способ заработать

По итогам прошлого года на счету ГБР значатся 576 расследованных уголовных дел по преступлениям в таможенной сфере по всей вертикали госслужбы.

С начала этого года сотрудники бюро уже произвели обыски в центральном аппарате таможни и выявили около 50 частных фирм, которые способствовали реализации теневых схем.