Госбюро Украины раскрыло, сколько страна теряет на таможенных махинациях
ГБР Украины оценило потери бюджета от таможенных махинаций в 270 миллионов долларов
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Бюджет Украины ежемесячно теряет около 270 миллионов долларов из-за махинаций на таможне, заявил директор украинского Госбюро расследований Алексей Сухачев.
"Каждая третья гривна по таможенным сборам шла в карманы коррупционеров", — приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.
Сухачев отметил, что за счет этих средств должны были выплачиваться пенсии и реализовываться социальные проекты.
Директор госбюро сообщил, что ведомство начало операцию "Таможня — для Украины", направленную не борьбу с оседанием "средств в карманах коррупционеров". В операции примут участие представители службы безопасности.
По итогам прошлого года на счету ГБР значатся 576 расследованных уголовных дел по преступлениям в таможенной сфере по всей вертикали госслужбы.
С начала этого года сотрудники бюро уже произвели обыски в центральном аппарате таможни и выявили около 50 частных фирм, которые способствовали реализации теневых схем.
https://1prime.ru/finance/20230307/840001977.html
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