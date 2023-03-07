2023-03-07T16:12:33+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230307/840002363.html
Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 14 — 15 (2410 — 2411)
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Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 14–15 (2410–2411). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6243-У от 21.09.2022... ПРАЙМ, 07.03.2023
финансы, новости, фонды, вестник банка россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 14–15 (2410–2411).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6243-У от 21.09.2022 "О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72273 от 7.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.