МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 14–15 (2410–2411).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6243-У от 21.09.2022 "О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72273 от 7.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.