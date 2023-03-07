Международные резервы Украины сократились в феврале на 3,5 процента
Международные резервы Украины снизились в феврале до 28,86 миллиарда долларов
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Международные (золотовалютные) резервы Украины в феврале снизились на 3,5% и составили на 1 марта 28,86 миллиарда долларов, сообщили в украинском Нацбанке.
"По состоянию на 1 марта международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,86 миллиарда долларов США. В феврале они снизились на 3,5% в результате интервенций Национального банка по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной мере были компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства", — говорится в сообщении на сайте Нацбанка Украины.
В феврале Нацбанк Украины сообщил, что международные резервы Украины выросли за январь на 5% и почти достигли 30 миллиардов долларов.
Международные резервы Украины за прошлый год снизились на 7,9% и по предварительным данным составили на 1 января 28,5 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/finance/20230307/840002418.html
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