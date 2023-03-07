МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Международным донорам не стоит снижать объемы финансовой помощи наименее развитым странам, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Медведев призвал вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма

ООН относит 46 государств мира к категории "наименее развитые страны".

Вершинин отметил на пленарной сессии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран в Катаре, что международная помощь является основной статьей бюджетных поступлений для некоторых государств. На фоне растущих потребностей жителей наименее развитых стран мировому сообществу необходимо не снижать объемы финансирования, подчеркнул он.

"Международная помощь этой группе государств должна быть ориентирована на их нужды, без навязывания чуждых подходов, культурных и социальных шаблонов", — указал замглавы внешнеполитического ведомства.

По его словам, странам необходимо помочь нарастить производственный и инфраструктурный потенциалы, диверсифицировать торговлю и обеспечить доступ к технологиям.

Кроме того Вершинин подчеркнул влияние антироссийских санкций, колониального прошлого, сырьевой зависимости и невыгодного экономического положения на текущее состояние наименее развитых государств.