МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины готовит изменения к расходной части государственного бюджета на 2023 год, заявил во вторник глава ведомства Сергей Марченко. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

Как ранее сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в феврале расходы бюджета Украины оказались очень высокими и составили 6,1 миллиарда долларов.

"Пересмотр бюджета из-за изменений в макропрогнозе, вопрос времени и объема, но это необходимость, поэтому в ближайшее время будем готовить проект изменений в бюджет". — приводит слова Марченко украинская версия издания Forbes.

Министр отметил, что возможности пересматривать доходную часть нет, поскольку существуют "ограничения в маневрах", поэтому предполагаемые корректировки касаются только расходной части бюджета.

Как ранее сообщала пресс-служба украинского минфина, дефицит госбюджета Украины в феврале 2023 года вырос до 88,8 миллиарда гривен с 72,3 миллиарда гривен в январе (с 1,9 до 2,4 миллиарда долларов США).

Как ранее сообщал премьер Украины Денис Шмыгаль, кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП. Проект госбюджета, по его словам, предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,7 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), и ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.