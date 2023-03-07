МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Общий объем операций с использованием банковских карт юрлиц в четвертом квартале прошлого года снизился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. СМИ: Украина "забросала" Европу яйцами

Как показывает статистика, традиционно карты юрлиц активнее всего использовались для оплаты товаров и услуг, затем — для получения наличных и только после этого — для прочих операций, куда входят денежные переводы. При этом доля активных банковских карт такого типа от общего числа эмитированных карт юрлиц снизилась по сравнению с четвертым кварталом 2021 года почти на 7 процентных пунктов — до 39% с 45,8%.

А доля активных банковских карт физлиц в общем выпуске таких карт снизилась на 5 процентных пунктов. В четвертом квартале 2021 года их выпуск составил 329,1 миллиона штук, 70,33% приходилось на "пластик" в использовании (231,5 миллиона штук). По итогам четвертого квартала прошлого года эмиссия карт достигла отметки в 389,7 миллиона штук, однако доля "живого пластика" составила уже 64,85% (252,7 миллиона штук).

Общий объем операций по картам физлиц в четвертом квартале 2022 года вырос на 11% в годовом выражении, и здесь традиционно самое популярное — это прочие операции, куда входят переводы. На втором месте — оплата товаров и услуг, а на третьем — снятие налички.