МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Общий объем переводов клиентов ВТБ в дружественные страны за январь-февраль этого года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила пресс-служба банка. Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте

"Объем трансграничных переводов клиентов ВТБ стабильно растет: за первые два месяца он уже на 15% превысил показатели начала прошлого года, хотя российские банки тогда не были отключены от SWIFT. Уже сегодня объем ежедневных операций в нацвалютах превышает 150 миллионов рублей, а к концу года этот показатель может превысить 250 миллионов", — рассказал начальник управления "Переводы" банка ВТБ Алексей Хранилов.

С начала года клиенты ВТБ совершили более 16 тысяч трансграничных переводов: 11 тысяч в валютах дружественных стран и свыше 5 тысяч — на национальные карты и по номеру телефона. Общий объем операций достиг 7,5 миллиарда рублей.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются операции с Белоруссией и Казахстаном – на них приходится более 70% от общего числа всех переводов за рубеж с начала года, указали в банке. Лидером по способу перечисления средств стал сервис по реквизитам на банковский счет.

До конца года ВТБ хочет нарастить общий объем переводов до 75 миллиардов рублей. "ВТБ продолжает активно расширять географию собственных сервисов денежных переводов за рубеж и готовится удвоить число доступных стран и запустить переводы за рубеж через СБП", — добавил Хранилов.

Сегодня трансграничные переводы из ВТБ действуют для 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. До конца года ВТБ планирует увеличить их число до 20 стран.